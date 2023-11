Termine fix Borussia startet mit zwei Sonntagsspielen ins neue Jahr

Neunmal hatte Borussia in der vergangenen Saison nur um 15.30 Uhr am Samstag spielen dürfen – kein Team kam 2022/23 auf einen derart niedrigen Wert zur traditionellen Anstoßzeit. In der laufenden Spielzeit wird das den Gladbachern jedoch nicht passieren, allein nach der Hinrunde wird Gladbach achtmal am Samstagnachmittag angetreten sein, hinzu kommt das letzte Saisonspiel beim VfB Stuttgart.