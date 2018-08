Matthias Zimmermann: acht Minuten (2011)



Mit gerade einmal 19 Jahren hatte er bereits 50 Zweitligaspiele für den Karlsruher SC absolviert und die Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen (Gold ging in seinem Jahrgang an Marc-André ter Stegen, Bronze an Kevin Volland). Doch in der Bundesliga kam Zimmermann nur acht Minuten bei einem 2:1-Sieg in Berlin zum Einsatz. Ein Leihgeschäft mit der SpVgg Greuther Fürth verlief auch nicht so erfolgreich (beim Gastspiel in Gladbach sah er Gelb-Rot), über den SV Sandhausen und Borussias U23 führte Zimmermanns Weg zur U23 des VfB Stuttgart. Dort arbeitete er sich hoch zu den Profis und schien im Sommer 2017 endlich den Sprung zum Bundesligaspieler geschafft zu haben - bis ihn Ende August ein Kreuzbandriss ausbremste.