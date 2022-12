Rückblick 2022 Das sind für unsere Borussia-Reporter die „Spieler des Jahres“

Jonas Hofmann Der Jahresausklang war bitter für den 30-Jährigen – dabei sollte die Weltmeisterschaft in Katar der vorläufige Höhepunkt in Jonas Hofmanns Karriere sein. Doch so schmerzhaft das Vorrunden-Aus war, seine beiden WM-Einsätze hatte sich Borussias Offensivspieler redlich verdient: durch seine Leistungen in der DFB-Auswahl, aber vor allem durch seinen Status als Leistungsträger in Gladbach. Im zurückliegenden Jahr war Hofmann vor allem die große Konstante in der Offensive der Borussia. Fünf Tore in der Rückrunde 2021/22, fünf Tore in der laufenden Saison – auf Hofmanns Treffer kann Gladbach nicht verzichten.