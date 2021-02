Borussia reist zum VfL Wolfsburg : Aufstellungen, Übertragung, Fakten - alle Infos zum Spiel

Foto: dpa/Soeren Stache 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Wolfsburg aussehen

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach tritt am Sonntag beim formstarken VfL Wolfsburg an. Wie könnten beide Mannschaften spielen? Wo wird die Partie übertragen? Hier gibt es alles Wichtige zum Duell am 21. Bundesliga-Spieltag.

Die 1:2-Niederlage im Derby am vergangenen Wochenende war für Borussia Mönchengladbach die erste Niederlage im Jahr 2021. Am Sonntag (18 Uhr) steht die nächste Aufgabe an: Auswärts treffen die Gladbacher auf den VfL Wolfsburg, der zuletzt erstmals in der Bundesliga viermal hintereinander kein Gegentor kassiert hat.

„Die Wölfe haben eine sehr klare Spielidee, die auf unglaublicher Laufbereitschaft aufbaut. Wolfsburg ist das Team mit den meisten Sprints und intensiven Läufen, die Spieler haben gemerkt, dass sie darüber erfolgreich sind. Aber auch die Art und Weise wie der VfL jetzt schon über Monate Fußball spielt - in einem 4-2-3-1- oder 4-2-2-2-System - ist stark. Er hat insgesamt sehr gute Abläufe und kommt mit sehr viel Wucht“, sagt Gladbachs Trainer Marco Rose im Vorfeld des Spiels.

Seit 2003 sind die Wolfsburger zu Hause gegen Gladbach ungeschlagen. Am 22. November 2003 feierten die Borussen zuletzt einen Sieg. Nach Toren von Joris van Hout, Arie van Lent und Joonas Kolkka endete die Partie damals 3:1.

So könnten der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach spielen

Wolfsburg Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - X. Schlager, Arnold - R. Baku, Gerhardt, R. Steffen - Weghorst

Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea, Thuram

Diese Spieler stehen Borussia Mönchengladbach im Spiel gegen den 1. FC Köln nicht zur Verfügung

Ob Denis Zakaria in Wolfsburg nach seiner Knieprellung wieder dabei sein kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Rocco Reitz könnte seinen Kaderplatz einnehmen. Torben Müsel befindet sich nach seiner Knie-Operation im vergangenen Oktober weiter im Aufbautraining. Ansonsten hat Rose die freie Auswahl.

Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel 10 Bilder Borussias Fünf-Spiele-Bilanz nach Siegen gegen Bayern

So sehen sie die Partie des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach live

Die Partie wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Michael Born. Erste Bilder im Free-TV gibt es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Das ZDF-Sportstudio beginnt am Samstag um 23 Uhr.

