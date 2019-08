Kostenpflichtiger Inhalt: Spiel gegen Leipzig und Europa-League-Auslosung : Eine wegweisende Woche für Borussia

Borussias Trainer Marco Rose. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist die Borussia ordentlich in die Saison gestartet. Mit RB Leipzig kommt am Freitag nun aber das erste Top-Team in den Borussia-Park. Außerdem entscheidet sich, wo international die Reise hingeht.