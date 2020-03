Keine Absage wegen Coronavirus : Borussia-Spiel gegen BVB findet statt

Düsseldorf Das BUndesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund kann stattfinden. Das Gesundheitsministerium hatte wegen Corona-Gefahr eine Verschiebung angeregt. Für die Fans aus Heinsberg gibt es ein besonderes Angebot.

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) soll nicht abgesagt werden. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach sehe keinen Grund für eine solche Entscheidung, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Diese Entscheidung sei am Mittwochmorgen bei einem Treffen mit Vertretern des Innenministeriums und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales getroffen worden.

„Wir bedanken uns für die konstruktiven Gespräche mit Innenminister Reul und Gesundheitsminister Laumann, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen“, wird Borussias Präsident Rolf Königs in einer Miteilung des Klubs zitiert.„Borussia wird die mit den Ministerien besprochenen Vorbeuge- und Informations-Maßnahmen für die Besucher durchführen.“ Darüber hinaus wies der Bundesligist alle Fans auf allgemeine Hygienempfehlungen hin.