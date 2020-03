Wegen Coronagefahr : Gladbach gegen Köln wird zum Geisterderby

Der Borussia-Park bleibt am Mittwoch leer. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Das Derby zwischen Borussia und dem 1. FC Köln findet nach Informationen unserer Redaktion ohne Fans statt. Grund dafür soll die vermehrte Ausbreitung des Coronavirus sein.

Das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln soll ohne Zuschauer stattfinden. Das erfuhr unsere Redaktion am Dienstagvormittag. Der Grund sollen Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus sein. Die Stadt Mönchengladbach wollte sich nicht äußern, um 11 Uhr wird die Stadtverwaltung eine Pressemitteilung veröffentlichen. Zuerst hatte „n-tv“ darüber berichtet.

Die Enttäuschung bei den Fanlagern dürfte groß sein. Schon am 9. Februar wurde die Partie wegen Sturmtief „Sabine“ abgesagt. Beruhigend für die Fans war jedoch, dass ihre Tickets weiter ihre Gültigkeit behielten und sie nur ein wenig länger auf das Rivalenduell warten mussten, das für den 11. März, also diesen Mittwoch, um 18.30 Uhr neu angesetzt wurde. Nun wurde entschieden, dass das Spiel tatsächlich an diesem Termin stattfinden wird, aber die Fans werden nicht dabei sein.

Wegen der vermehrten Ausbreitung des Coronavirus ist nun entschieden worden, dass das Spiel im Borussia-Park gegen den 1. FC Köln ein Geisterderby wird. Um die Infektionsdichte nicht weiter zu verschärfen, dürfen bei der Partie am Mittwoch keine Zuschauer ins Stadion. Am Sonntag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn bereits empfohlen, alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte darauf am Abend in der Talksendung „Anne Will“ bekräftigt, dass das Land diesen Empfehlungen Folge leisten werde.

Weil die DFL am gleichen Tag bereits betont hatte, dass die Bundesliga-Saison auf jeden Fall wie geplant bis Mitte Mai zu Ende gespielt werde, deutete sich bereits an, dass es nun Geisterspiele geben und das Derby zwischen Borussia und Köln das erste dieser Partien ohne Zuschauer sein werde. Auch am kommenden Wochenende werden die Bundesliga-Duelle in Nordrhein-Westfalen, wie es momentan aussieht, ohne Fans stattfinden, also auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Eine bundesweite Entscheidung ist noch nicht getroffen, aus Gründen der Chancengleichheit ist es aber wahrscheinlich, dass auch die übrigen Partien wie Borussias Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt zu Geisterspielen werden.