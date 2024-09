Späte Erlösung Gladbach feiert Heimsieg gegen Union

Gute Leistungen, aber nur wenige Punkte - so lautete das erste Zwischenfazit der Gladbacher nach vier Spieltagen. Gegen Union sollten nun dringend drei Zähler her. Doch die Borussia begann nervös, leistete sich in der Anfangsphase immer wieder Abspielfehler. Im Gegensatz dazu strahlten die selbstbewussten Gäste eine spürbare Ruhe aus – und lauerten auf schnelle Konter. Tom Rothe flankte von der linken Seite gefährlich in den Strafraum, doch der Versuch von Benedict Hollerbach ging nur an das Außennetz (9.). Nur zwei Minuten später spielte Union quasi den selben Angriff, nun schoss Hollerbach aber Torwart Moritz Nicolas in die Arme.