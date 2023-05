Testspiele, Trainingslager und Co. So sieht Borussias Sommerfahrplan 2023 aus

11. bis 14. August 2023: Erste DFB-Pokalrunde

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison findet am zweiten August-Wochenende statt. Borussia ist dann in der ersten Pokalrunde gefordert, der Gegner wird nach dem Saisonende ermittelt. In der Saison 2022/23 scheiterte Gladbach in der zweiten Runde am SV Darmstadt 98, der vor zehn Jahren den Borussen auch ihre letzte Erstrunden-Blamage bescherte.