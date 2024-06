Termine, Testspiele, Trainingslager Das ist Borussias Sommerfahrplan 2024/25

14. Juni bis 14. Juli: Europameisterschaft

Für die EM-Teilnehmer und ihre Nationen steht das Turnier in Deutschland an. Die Schweiz bekommt es in ihrer Gruppe mit dem Gastgeber, Schottland und Ungarn zu tun. Für Österreich stehen in der Vorrunde die Duelle mit Frankreich, Polen und den Niederlanden an.