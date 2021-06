„Wunderkind“ aus Griechenland : Borussia soll Christos Tzolis weiter auf dem Schirm haben

Borussia Mönchengladbach soll an einer Verpflichtung von Christos Tzolis von Paok Saloniki interessiert sein. Foto: imago images/ANE Edition/Agenturfoto via www.imago-images.de

Mönchengladbach Ein Name, der seit Monaten immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wird, ist der von Christos Tzolis. In seiner Heimat Griechenland gibt es Indizien, die für einen Abgang von Paok Saloniki in diesem Sommer sprechen – und auch Hinweise, dass Gladbach tatsächlich an ihm interessiert ist.