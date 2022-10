Antworten auf die Krise : Mit diesen Maßnahmen will Borussia Energie sparen

Mönchengladbach „Wichtig ist, dass wir uns unserer Verantwortung noch bewusster werden“, sagt Borussias Geschäftsführer Markus Aretz. Um Energie einzusparen und den Borussia-Park nachhaltiger zu machen, setzt der Verein erste Maßnahmen um. Ein Gerät verbraucht besonders viel Strom.

Eine andere Maßnahme wird sichtbar, weil jetzt weniger sichtbar ist: Der Borussia-Park wird nur noch an Spieltagen grün beleuchtet. Geschäftsführer Aretz erklärte, dass der Stromverbrauch in diesem Bereich einen „verschwindend geringen Anteil“ am CO2-Fußabdruck des Vereins habe (die größten Emissionen verursacht der Anreiseverkehr an Spieltagen). Es sei aber wichtig, dass Borussia sich ihrer Verantwortung noch bewusster werde. „Mit der Aufmerksamkeit, die der Bundesliga-Fußball erzielt, können und müssen wir in Sachen Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel vorangehen. Das kann durchaus auch mal zum Selbstzweck geschehen: Wer einen Brunnen auf dem Trainingsgelände bohrt, spart Trinkwasser. Aber genauso ist es wichtig, unsere öffentliche Wirkung zu nutzen und voranzugehen“, sagte Aretz.