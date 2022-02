Erster Einsatz in der Rückrunde : Warum Bensebainis Rückkehr so wichtig ist

Mönchengladbach Statt womöglich das Finale des Afrika-Cups mit Algerien zu bestreiten, kam Ramy Bensebaini am vergangenen Samstag zum ersten Rückrundeneinsatz für Borussia. Welche wertvollen Fähigkeiten der Linksfuß für die Spiele im Abstiegskampf bereits in Bielefeld einbrachte.

Ramy Bensebaini war rechtzeitig zurückgeeilt: Bei einem der wenigen Bielefelder Gegenangriffe in der Schlussphase der Partie klärte Borussias linker Schienenspieler einen Flankenball. Da er dabei auch noch unsanft zu Fall gebracht wurde, gab es gar Freistoß für Gladbach statt Eckball für die Arminia. Der Algerier wurde beim 1:1 auf der Bielefelder Alm noch häufiger im gegnerischen Strafraum auffällig: Fünf Torschüse gab Bensebaini ab – mehr als jeder andere Gladbacher am vergangenen Samstagnachmittag. Ohne Zweifel: Die Rückkehr des 26-Jährigen tat der Borussia im Kellerduell von Bielefeld gut.

Dass Bensebaini den Gladbachern am Samstag zur Verfügung stand, hatte mit dem schwachen Abschneiden der Algierer beim Afrika-Cup zu tun, der Titelverteidiger war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. So kehrte Bensebaini frühzeitig zurück und ließ sich auch von leichten Wadenproblemen, die ihn vor knapp einer Woche noch vom Mannschaftstraining abgehalten hatten, nicht aufhalten.

Während beim kontinentalen Turnier in Kamerun das Final-Wochenende anstand, kam Bensebaini so zu seinem ersten Rückrundeneinsatz für die Borussia und bot eine ordentliche Partie. Neben seinen fünf Torschüssen stach offensiv seine Flanke heraus, die über die Zwischenstation Jonas Hofmann zum 1:1 von Alassane Plea führte. Defensiv überzeugte er mit einer starken Zweikampfquote von 82 Prozent gewonnener Duelle – und das obwohl er es zumeist mit dem umtriebigen und keinesfalls enttäuschenden Patrick Wimmer auf dem rechten Bielefelder Flügel zu tun bekam.

Dass Bensebaini über die nötige Abgezocktheit verfügt, um sich in hitzigen und von Kampf geprägten Begegnungen, die auf Borussia an den restlichen 13 Spieltagen wohl noch häufiger zukommen werden, hat der Algerier schon oft bewiesen. Seine Erfahrung macht ihn besonders wertvoll für die Gladbacher im Abstiegskampf – denn das haben die Alternativen auf dieser Position noch nicht.

Joe Scally (19) und Luca Netz (18) standen bislang als Ersatz bereit, wenn Bensebaini nicht einsatzfähig war. Beide Youngster machten ihre Sache sehr ordentlich, gerade zu Beginn der Saison. Doch zum einen sind Leistungsschwankungen in ihrem Alter völlig normal, zum anderen zollten sie gegen Ende der Hinrunde der hohen Belastung Tribut. Nun kommt auch noch der ungewohnte Stress des Abstiegskampfes hinzu. Bensebaini ist dem ganz sicher gewachsen. Zudem verfügt er über eine große Ballsicherheit und das nötige Feuer, um sich gegen spielerisch unterlegene, aber giftig auftretende Gegner, nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Hinzu kommt die Torgefahr, die Bensebaini – nicht zuletzt bei Standards – ausstrahlt. In Bielefeld flog sein Kopfball nach einem Eckball in der ersten Halbzeit nur ganz knapp am Tor vorbei.