Klubführung, Trainer, Mannschaft : So viel Umbruch war lange nicht bei Borussia

Mönchengladbach Veränderungen in Präsidium und Geschäftsführung, ein neuer Manager nach 13 Jahren Max Eberl, erneut ein Trainerwechsel und die Umstrukturierung des Kaders – so viel Umbruch gleichzeitig gab es bei Borussia seit Jahrzehnten nicht. Die Ballung an Neubesetzungen erinnert nicht nur an 1999.