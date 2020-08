Kasey Keller, geboren am 29. November 1969 in Olympia, US-Bundestatt Washington, kam im Januar 2005 von Tottenham Hotspur zu Borussia. Man staunte über seine „Bratpfannenhände“. Er war einer von sieben Spielern, die Trainer Dick Advocaat in jener Winter-Wechsel-Periode holte. Aber er war neben dem Belgier Filip Daems der Einzige, der nachhaltig Spuren hinterließ in Gladbach. 2007 verließ er Borussia, 2011 beendete er seine Karriere.