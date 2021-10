Trend spricht für Borussia : So verdient oder unverdient waren Gladbachs Ergebnisse

Mönchengladbach Drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen und die Frage: Wie gerecht waren die Resultate von Borussia Mönchengladbach bislang? Warum Adi Hütters Team am Anfang etwas zu schlecht weg kam und was dafür spricht, dass der Aufwärtstrend anhält.

Nachdem in einer Live-Übertragung der Bundesliga die „Torwahrscheinlichkeit“ eingeblendet wurde, dauert es meist nur wenige Sekunden, bis auf Twitter jemand sinngemäß fragt, was der Quatsch eigentlich soll. Doch „der Quatsch“, auch bekannt unter seinem englischen Namen „Expected Goals“, dürfte nicht mehr weggehen. Zu wichtig geworden sind die datenbasierten Analysen im Profifußball, vor allem bei den Vereinen selbst. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat ihr Angebot in dieser Saison noch einmal ausgebaut.

Die Statistiken helfen vor allem, die Frage zu beantworten, ob ein Ergebnis – Achtung, großes Wort – gerecht gewesen ist. Und was lässt sich schon dagegen einwenden, genau das mittels der „Expected Goals“, abgekürzt xG, präziser zu erörtern? Zum Hintergrund: Jedem Schuss wird eine Wahrscheinlichkeit dafür zugeordnet, dass aus ihm ein Treffer wird. Ein Elfmeter ist das anschaulichste Beispiel: Er entspricht beim Daten-Dienstleister der DFL 0,77 xG, weil 77 Prozent aller Strafstöße reingehen.

Denis Zakaria steht Borussia-Trainer Adi Hütter theoretisch am Dienstag schon wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler hat am Samstag im WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Nordirland (2:0) kurz vor Schluss die Gelbe Karte gesehen und ist am Dienstag gegen Litauen gesperrt. Am Sonntag reiste er deshalb ab.

Wir haben uns alle sieben Bundesligaspiele von Borussia Mönchengladbach genauer angesehen, vier verschiedene Anbieter verglichen und die durchschnittlichen „Expected Goals“-Werte für jede Partie ermittelt. Das Ergebnis: Vier Tore mehr hätte Borussia bereits erzielen müssen, knapp eins zu viel hat sie kassiert.

Borussia – FC Bayern: 1,9:2,8 xG/1:1 Yann Sommer hielt, was zu halten war, und an diesem Abend noch ein bisschen mehr. Mit zahlreichen Fußparaden trieb er vor allem Robert Lewandowski, einen der besten Chancenverwerter der Welt, zur Verzweiflung. Doch auch Borussia vergab in der Schlussphase zwei Riesenchancen durch Marcus Thuram und Lars Stindl. Was die Statistik nicht berücksichtigt: Thuram konnte den Ball nicht im Tor unterbringen, weil Dayot Upamecano ihn gefoult hatte.

Bayer Leverkusen – Borussia: 2:1:1,7 xG/4:0 Die harsche Kritik am Auftritt in der BayArena war berechtigt, weil Grundlegendes nicht stimmte. Zur Wahrheit dieses Spiels zählt allerdings auch, dass es mit mehr Fortune einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können. Es fing an mit Sommers kuriosem Eigentor, Vorlagengeber: der Pfosten. Weiter ging es mit Stindls verschossenem Elfmeter vor der Pause, einer guten Chance für Florian Neuhaus danach und zwei weiteren Bayer-Toren, bei denen zuletzt ein Gladbacher am Ball war. Unser Kooperationspartner „Createfootball“ weist Leverkusen übrigens als größten Overperformer der bisherigen Saison aus: Demnach hat die „Werkself“ mit 16 Punkten insgesamt sieben mehr geholt, als zu erwarten gewesen wäre.

Union Berlin – Borussia: 1,8:1,9 xG/2:1 Während Union zwei Gladbacher Fehlerketten ausnutzte, ließ Neuhaus kurz vor dem Seitenwechsel einen gefühlten Elfmeter zum Anschlusstreffer liegen. Bis auf eine weitere gute Möglichkeit der Gastgeber bestimmte im zweiten Durchgang Gladbach das Spiel, der Anschlusstreffer durch Jonas Hofmann kam aber zu spät. Viele Fans sahen Adi Hütters Aussage kritisch, dass die Niederlage „in dieser Form nicht verdient war“. Komplett falsch lag er damit auf jeden Fall nicht.

Borussia – Arminia Bielefeld: 2,0:1,9 xG/3:1 Es war ein Spiel, nach dem sich Fans, Spieler und Verantwortliche mit einem „Puh!“ den Schweiß von der Stirn wischten. Bis zum Doppelschlag in der 69. und 72. Minute erschien es völlig offen, in welche Richtung die Partie beim Stand von 1:1 kippen würde. Die DFL-Zahlen sahen Bielefeld am Ende sogar mit einer Differenz von 0,9 xG vorne, beim Anbieter „statsbomb“ war es fast ausgeglichen, bei „understat.com“ führte Gladbach mit 0,6 und bei „FiveThirtyEight“ mit 0,7. Von den drei Saisonsiegen war dies mit Abstand der glücklichste.

FC Augsburg – Borussia: 0,5:0,8 xG/1:0 Ein einziger Schuss aufs Tor bescherte Augsburg den bislang einzigen Saisonsieg. Der FCA ist das harmloseste Team der Liga, aber an diesem Tag waren die Borussen nur latent weniger ungefährlich. Eine knappe Abseitsposition führte dazu, dass der beste Angriff des Tages nicht das womöglich entscheidende Tor durch Alassane Plea brachte. Einen Punkt hätte Hütters Mannschaft aber allemal verdient gehabt.

Borussia – Borussia Dortmund: 1,5:0,5 xG/1:0 Der BVB scheiterte daran, auch nur einen Versuch auf Sommers Tor zu bringen. Mit der bislang besten Abwehrleistung (mehr als eine Hälfte allerdings in Überzahl) verdiente Gladbach sich den wichtigen und verdienten Heimsieg. Denis Zakarias Treffer war die einzige Großchance des Spiels, Effektivität setzte sich am Ende durch.

VfL Wolfsburg – Borussia: 1,2:3,2 xG/1:3 So nah am wirklichen Ergebnis war sonst kein „Expected Goals“-Wert in dieser Saison, und verdienter war keiner der insgesamt drei Gladbacher Siege. Ihre drei dicksten Chancen aus dem Spiel heraus nutzte Borussia, vom Elfmeterpunkt ließ Stindl die allergrößte aber erneut liegen. Dass es eigentlich schon 13 statt neun Toren sein müssten, liegt zu einem nicht unerheblichen Teil an den beiden Fehlschüssen des Kapitäns.