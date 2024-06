Erinnerung an erfolgreiche Zeiten So sollen die Borussia-Trikots 2024/25 aussehen

Beim Auswärtstrikot dominieren zwei verschiedene Grüntone in einem gezackten Muster, die vom schwarzen Saum an den Ärmeln und am Kragen eingerahmt werden. An der Seite deutet sich Richtung Rückseite zudem ein weißer Teil an. Ähnlich war Gladbach 2019/20 im Europapokal-Trikot unterwegs.