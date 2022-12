Auf jeden Fall mehr Spiele Was der Terminkalender 2023 für Borussia bereithält

Während 2022 die Normalität in den Stadien zurückkehrte – von Geisterspielen zu vollen Rängen –, wird sich 2023 der Rahmenterminkalender weitgehend normalisieren: letzter Bundesliga-Spieltag am 27. Mai, eine Woche später am 3. Juni DFB-Pokal-Finale, am 10. Juni Champions-League-Endspiel und vom 21. Juni bis 8. Juli die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (wahrscheinlich mit den Borussen Luca Netz und Jordan Beyer für Deutschland sowie Manu Koné und Nathan Ngoumou für Frankreich). Im Grunde hätten die Profis erstmals seit längerer Zeit die Möglichkeit, eine Freundschaftsspiel-Reise im Ausland zu planen. 2022 kam eine angedachte Reise nach Israel in der WM-Pause wegen Terminschwierigkeiten beim potenziellen Gegner nicht zustande. 2019 war das Team in China, 2016 in der Schweiz.