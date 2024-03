Neuer Hauptsponsor Reuter künftig mit schlichtem Logo auf dem Borussia-Trikot

Auf dem einen Trikot war die Nummer 20 abgebildet, daneben das Trikot mit der 26, über beiden Nummern stand der Name Reuter. Ein Brüderpaar hatte Borussia Mönchengladbach am Mittwoch aber nicht verpflichtet, das war schnell klar. Bei der Verkündung des neuen Hauptsponsors Reuter, einem Onlinehändler für Badprodukte, hielten die Klub- und Reuter-Verantwortlichen die Trikots in den Händen, um die Laufzeit bis 2026 zu verkünden.