Niederlage gegen Neureuther : So lief es für Borussias Kramer bei Schlag den Star

Christoph Kramer (links) trat in der TV-Show Schlag den Star gegen Felix Neureuther an. Foto: dpa/ProSieben

Köln Borussia-Profi Christoph Kramer trat in der TV-Sendung „Schlag den Star“ gegen den ehemaligen Ski-Star Felix Neureuther an. Sportlich war Kramer dominant, insgesamt war er aber unterlegen.

Gleich zu Beginn der Sendung wollte Kramer den Pessimisten unter den Gladbach-Fans die Angst nehmen. „Ich verletze mich nicht, keine Sorge“, sagte der 28-Jährige. Bis auf eine Kratzwunde an der Hand blieb es auch dabei. Körperliche Probleme hatte dagegen sein Gegner, Neureuther musste große Teile des Matches mit Knieschmerzen bestreiten. Doch der Ex-Ski-Star biss sich durch die insgesamt 15 Spiele und gewann zum Schluss mit 74:46. So lief die Show:

Beim ersten Spiel mussten die beiden Sportler auf Bierkästen steigen, und diese dabei zum Turm stapeln. Wer zuerst 20 Kästen aufeinanderstellt, gewinnt, ansonsten hat der höhere Turm nach fünf Minuten gewonnen. Neureuther gewann mit einer gewagten Taktik, stapelte elf Kisten aufeinander und wartete dann ab, was Kramer machte, der häufig mit seinem Turm abstürzte und von Neuem loslegen musste. Am Ende hatte der Gladbacher auch elf Kästen geschafft, Neureuther aber gewonnen, weil er diese Anzahl früher hatte – 1:0 für Neureuther.

Diesmal war die Aufgabe die Ziffern möglichst vieler neunstelliger Zahlen einzeln abzulaufen in fünf Minuten, wobei man sich die Zahlen einprägen musste. Neureuther legte fünf vor, Kramer schaffte sechs in deutlich weniger Zeit – der 3:3-Ausgleich.

Anhand einer Landkarte mit eingezeichneten Zeichenunterschieden mussten erkennen, wie spät es an einem Ort ist, wenn eine bestimmte Uhrzeit an einem anderen Standort ist. Nach zehn Fragen stand es 3:3, im Stechen erkennte Kramer am schnellsten, dass es in Köln auch 20 Uhr ist, wenn es 20 Uhr in Madrid ist – 25:20 für Kramer.