Gladbacher Quartett derzeit ausgeliehen : So läuft es bei Borussias Leihspielern

Mönchengladbach Moritz Nicolas, Rocco Reitz, Andreas Poulsen und Famana Quizera sind für diese Saison verliehen. Stammspieler ist derzeit nur einer, doch zwei trafen schon als Joker.

Denis Zakaria, Matthias Ginter, Florian Neuhaus – sie alle und weitere Topspieler Borussias waren im vergangenen Transfersommer sehr präsent in der Gerüchteküche, blieben aber in Gladbach. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich in den vergangenen Monaten auf der Abgangsseite nichts getan hat. Vier Spieler konnte Manager Max Eberl für die laufende Saison verleihen. Wir bieten einen Überblick, wie deren Start beim neuen Klub verlaufen ist.

Moritz Nicolas Der 23 Jahre alte Torwart ist für eine Spielzeit an den Drittligisten Viktoria Köln verliehen. Während die bisherigen Leihgeschäfte für Nicolas enttäuschend verliefen, hat er sich nun bei der Viktoria den Stammplatz erkämpft. In neun von zehn Ligaspielen stand er für den derzeitigen Tabellen-18. im Tor, er kassierte dabei zwar schon 18 Gegentore und blieb nur einmal ohne Gegentreffer, konnte aber bislang überzeugen. So genießt er das Vertrauen seines Trainers Olaf Janßen und erhält nun die nötige Spielpraxis, die ihm zuvor beim VfL Osnabrück und Union Berlin verwehrt geblieben war.

Rocco Reitz Knapp zwei Monate ist der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler nun für den belgischen Erstligisten VV St. Truiden aktiv. Und in dieser kurzen Zeit hat Reitz bereits Höhen und Tiefen des Profialltags erlebt. Kaum in St. Truiden angekommen, entpuppte sich Reitz als wertvolle Alternative. Fünfmal kam er bislang zum Einsatz, viermal wurde er dabei eingewechselt. Der gute Start erhielt indes eine Delle, als er bei Cercle Brügge nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung eine umstrittene Rote Karte sah. Zwei Spiele wurde Reitz gesperrt, noch dazu unterlief ihm im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein kapitaler Fehlpass, der zu einem Gegentor führte. Nach seiner Sperre sorgte der Sechser direkt wieder für Aufsehen, diesmal aber positiv: Bei Standard Lüttich gelang ihm als Joker in der 89. Minute das Siegtor.

Andreas Poulsen Die ersten beiden Ausleihgeschäfte mit Austria Wien haben den dänischen Linksverteidiger nicht wirklich weitergebracht in dem Bemühen, sich bei Borussia durchzusetzen. Nun unternimmt er beim Zweitligisten FC Ingolstadt einen weiteren Anlauf, sich im Profifußball zu etablieren. Bislang reichte es für den 21-Jährigen zu zwei Einsätzen mit insgesamt 70 Minuten Spielzeit. Doch sein einziger Startelf-Einsatz verlief nicht nach Wunsch: Beim 1:4 gegen den FC St. Pauli wurde Poulsen beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Der schwache Saisonstart des FCI mit nur vier Punkten und Rang 17 beschert dem Dänen nun einen Ex-Borussen als Trainer: André Schubert, der die Gladbacher in der Saison 2015/16 vom Tabellenende noch in die Champions League führte, hat den Posten beim FCI übernommen. Bei ihm kann sich Poulsen nun auch für ein längerfristiges Engagement empfehlen. Denn Ingolstadt hat sich eine Kaufoption gesichert.