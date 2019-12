Schweiz, Österreich, Dubai, Lappland : So laden die Borussen ihre Akkus wieder auf

Marco Rose bitte seine Spieler am 4. Januar wieder zum Training. Foto: dpa/Andreas Gora

Mönchengladbach 13 freie Tage haben die Borussen in diesem Winter. Am 4. Januar ist Trainingsauftakt, am 5. Januar geht es ins Trainingslager. Bis dahin erholen sich die Profis – die einen in der Sonne, die anderen im Schnee.

13 Tage haben die Borussen in diesem Winter Urlaub. Am Tag nach dem 0:0 bei Hertha BSC haben sie sich in die freie Zeit verabschiedet, um die Akkus wieder aufzuladen nach einer intensiven Hinrunde mit 25 Pflichtspielen. Am 17. Januar geht es mit dem Spiel beim FC Schalke 04 gleich knackig wieder los mit dem West-Schlager, in dem der Tabellenfünfte den Zweiten empfängt.

Am 4. Januar starten die Borussen in die Rückrundenvorbereitung, an diesem Tag steigen auch die Bayern, der VfL Wolfsburg, der FC Augsburg und der 1. FC Köln wieder ein. Nur Herbstmeister Leipzig beginnt später (6. Januar), die anderen Bundesligisten sind schon früher wieder aktiv, Hertha BSC sogar schon seit dem 29. Dezember. Am 5. Januar reisen die Gladbacher dann ins Trainingslager nach Jerez (Andalusien), wo sie auch 2019 waren.

Um die freien Tage optimal zu nutzen, sind die Borussen sofort nach dem Berlin-Spiel in den Urlaub aufgebrochen. Insbesondere für Torwart Yann Sommer und Patrick Herrmann waren es ganz besondere Weihnachtstage, denn für beide war es das erste Fest als „Papa“. „Das wird außergewöhnlich“, hatte Herrmann schon vorab gesagt. Er, seine Frau Sandra und Sohn Leonard gönnten sich einen echten Winterurlaub im österreichischen Kaprun.

Kapitän Lars Stindl, der wie auch Breel Embolo gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, verbrachte seine Zeit mit der Familie ebenfalls in einer österreichischen Schneelandschaft, wie ein Instagram-Foto mit seiner Tochter belegt. „#Winterurlaub“, schrieb Stindl dazu. Auch Familie Sommer zog es in den Schnee, indes in die Schweizer Heimat des Borussen-Torwarts. Sommer vor dem heimeligen Kamin und beim Durchatmen vor einer prächtigen Winterlandschaft, diesen Einblick gewährte er den Fans via Instagram. In der Schweiz, nahe Zürich, waren auch Matthias Ginter und seine Frau Christina, die im neuen Jahr Eltern werden.

Andere Borussen erholen sich in der Sonne. Nico Elvedi, Ramy Bensbaini und Laszlo Bénes teilten in den sozialen Netzwerken Bilder mit der Standortbeschreibung Dubai. Elvedi begab sich mit Lebengefährtin Alexandra nach Dubai, sie machten eine Ballonfahrt, fuhren Jetski, spielten „Uno“ mit Blick auf die Skyline und gönnten sich mit Bénes und dessen Freundin Victoria ein Steak im Edel-Restaurant „Nusr-Et Steakhouse“. Dort tranchiert und salzt Chef Nusret Gökce auf besondere Weise das Fleisch (was ihn sogar zum Instagram-Star gemacht hat). All dies zeigt eine Instagram-Story von Elvedis Freundin.

Auch Rechtsverteidiger Ramy Bensebaini, den die Fans nach seinem Doppelpack gegen die Bayern zum Spieler des Monats Dezember gewählt haben, probierte in Dubai die Edel-Steaks und fuhr Jetski. Jonas Hofmann hingegen war mit einem Schneemobil unterwegs – in Lappland. Lagerfeuer-Bilder gibt es in seiner Instagram-Story zu sehen.