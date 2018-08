Borussia Mönchengladbach: So könnte Startelf im DFB-Pokal aussehen

Mönchengladbach Wer am Sonntag beim BSC Hastedt für Borussia beginnen darf, kann sich nur in wenigen Fällen als Stammspieler fühlen. Doch einige Gewinner der Vorbereitung dürften im DFB-Pokal für ihre guten Auftritte belohnt werden.

Beyer, vor Kurzem erst 18 Jahre alt geworden, ist noch ohne Profieinsatz. Am Sonntag in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim BSC Hastedt, einem Fünftligisten, könnte sich das ändern. In Abwesenheit des verletzten Michael Lang, des ins Zentrum verschobenen und ebenfalls verletzten Nico Elvedi sowie vor dem Hintergrund, dass Tony Jantschke und Tobias Strobl deshalb in der Mitte gebraucht werden, konkurriert Beyer mit Mandela Egbo um den Startelf-Platz gegen Hastedt.

„Wir fahren nach Bremen, um ein gutes Spiel zu machen. Das Weiterkommen ist immer das Wichtigste, aber es geht auch darum, zu schauen, was die Arbeit in der Vorbereitung gebracht hat“, sagt Wendt, der in seine achte Saison bei Borussia geht. „Hoffentlich kann man die Abläufe und den Flow sehen.“ Im Training war der systemische Zugang, das 4-3-3, in den vergangenen Wochen fast täglich zu sehen, so auch am Mittwochvormittag. Zwei verschiedene Gruppen ließ Hecking die einstudierten Spielzüge proben, und bei der zweiten Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass sie genau in dieser Zusammenstellung im Pokal beginnt, plus Yann Sommer im Tor.