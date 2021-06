Auf dem Radar : U21-Europameister Nmecha würde Gladbach mehr Strafraum-Präsenz geben

Siegtorschütze im Finale der U21-EM: Hier trifft Lukas Nmecha für Deutschland zum 1:0-Sieg gegen Portugal. Foto: AP/Darko Bandic

Analyse Mönchengladbach In der Serie „Auf dem Radar“ schauen wir auf Spieler, die unter Umständen Transfer-Kandidaten für Borussia sein könnten. In diese Kategorie fällt auch Lukas Nmecha, Torschützenkönig der U21-EM, die Deutschland dank seines Finaltreffers am Sonntag gewann.