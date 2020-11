Tony Jantschke (Innenverteidiger)

Seine Hereinnahme gegen Schalke erweist sich fast schon als hellseherisch: Nico Elvedi hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen und fällt aus. Jantschke wird also zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Champions-League-Saison kommen, hat wichtige 90 Minuten für seinen Rhythmus in den Beinen.