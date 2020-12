Matthias Ginter (Innenverteidiger)

In den Duellen mit Karim Benzema zahlte der Nationalspieler Lehrgeld. Reisen nach Spanien waren zuletzt kein Vergnügen für ihn. An seiner 100-Prozent-Bilanz, was die Spielminuten für Borussia in dieser Saison angeht, wird sich dennoch natürlich nichts ändern.