Hannes Wolf

Der 21-Jährige kommt mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück: Die EM-Qualifikation mit Österreichs U21 hat er verpasst, aber an ihm lag’s nicht. Wolf erzielte in zwei Spielen drei Tore. Gegen Augsburg winkt ihm die Startelf, da Marcus Thuram am Mittwoch in der Champions League besonders gebraucht werden dürfte und drei Länderspiele mit Frankreich in den Knochen hat.