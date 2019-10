Tipps für den Alltag : So können Borussia-Fans die Tabellenführung ausleben

So können Borussia-Fans die Tabellenführung ausleben

Düsseldorf Borussia Mönchengladbach steht nunmehr seit einem knappen Monat auf dem ersten Platz der Bundesliga. Für die Gladbach-Fans ein Anlass, um den Tabellenstand mal so richtig zu genießen.

Zuletzt mal eine Tabellenführung von Borussia Mönchengladbach über längere Zeit genießen? Dafür musste man schon tief in die Geschichtsbücher schauen. Unter dem letzten Meistertrainer Udo Lattek gelang es der Fohlenelf zuletzt, die Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen. Das war 1977. Erst 42 Jahre später sind die Borussen erneut länger als einen Spieltag an der Spitze der Bundesliga.