„Immer betont, dass wir alle Spieler brauchen“ Hiobsbotschaften bringen Gladbach-Coach Seoane nicht aus der Ruhe

Damit fehlen am Freitagabend (20.30 Uhr, Dazn) drei Spieler mit Startelf-Potenzial, ansonsten sind alle Spieler bereit, das sagte Seoane bei der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel am Mittwoch. Vergangene Woche gegen Union Berlin rückte Nachwuchsstürmer Shio Fukuda in den Kader, wer nun Ngoumou ersetzt im Aufgebot, „entscheiden wir nach dem Abschlusstraining am Donnerstag“. Dass Grant-Leon Ranos nach seinem Dreierpack in der Vorwoche bei der U23 gute Aussichten hat, in Augsburg dabei zu sein, davon ist auszugehen.