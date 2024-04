Fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 So akut ist Borussias Abstiegsgefahr noch

Als Rocco Reitz nach seinem 3:1 beim VfL Wolfsburg vor Freude das Vereinswappen auf seinem Trikot küsste, wird in seinem Kopf nicht der Tabellenrechner gerattert haben. Borussia Mönchengladbachs Positiverscheinung der Saison spürte einfach, wie wichtig dieser Moment war, wie wichtig die drei Punkte sein würden. Knapp zwei Wochen und ein Spiel später – gegen Borussia Dortmund folgte eine 1:2-Heimniederlage – hat der Sieg in Wolfsburg zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Ohne ihn würde der Vorsprung auf den Relegationsplatz lediglich noch zwei Zähler betragen, stattdessen sind es immerhin fünf.