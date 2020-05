Gladbach startet am 16. Mai in Frankfurt : So geht es für Borussia in der Bundesliga weiter

Am 11. März durfte Borussia beim Geisterderby gegen den 1. FC Köln letztmals jubeln. Ab dem 16. Mai soll es genauso erfolgreich weitergehen. Foto: imago images/Team 2/TEAM2 via www.imago-images.de

Mönchengladbach Die DFL hat am Mittwoch die restlichen neun Spieltage der Bundesliga terminiert. Am 16. Mai erfolgt der Restart mit dem Topspiel in Frankfurt. Der letzte Spieltag findet am 27. Juni gegen Hertha BSC statt.

Nachdem die Politik der DFL am Dienstag die Erlaubnis für die Fortführung der 1. und 2. Bundesliga gegeben hat, wurden am Mittwoch in einer Videoschalte zwischen der Deutschen Fußball Liga und den Vertretern der Klubs die Rahmenbedingungen für die restliche Saison festgelegt. Neun Spieltage stehen in dieser Spielzeit noch aus – und die wurden nun neu terminiert, mit interessanten Aspekten für Borussia, die am Samstag, 16. Mai um 18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt ihr erstes Spiel bestreiten wird.

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Partien am 27. Spieltag gegen Bayer Leverkusen, das eine Vorentscheidung im Kampf um die Champions League herbeiführen könnte, und am 31. Spieltag bei Bayern München. Sollte Borussia, wie von einigen Experten vermutet, tatsächlich noch ins Meisterrennen eingreifen können, wären das Tage, an dem das Team von Trainer Marco Rose ein Zeichen setzen könnte und wohl auch müsste.

Bis zum 30. Juni soll die Saison aufgrund der dann zahlreichen auslaufenden Verträge beendet werden, die Hoffnung ist, dass die Umstände in Zeiten der Corona-Krise keine erneute Unterbrechung erfordern. Sieben Wochenenden sind es vom 16./17. Mai und dem 27. Juni, an dem zeitgleich alle Partien des letzten Spieltags in der Bundesliga stattfinden werden. Für Borussia geht es dann gegen Hertha BSC (15.30 Uhr) um die letzten Punkte der Saison.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Das ist der Spielplan nach dem Bundesliga-Neustart

Bis dahin haben Gladbach und die anderen Bundesligisten ein straffes Programm hinter sich. Zwei Englische Wochen müssen bewältigt werden, und das nach einem Kalt-Start. Entsprechend hat die DFL die Klubs dazu angewiesen, ihre Kader breit aufzustellen. Unter der Woche muss Borussia in Bremen (26.27. Mai) und gegen Wolfsburg (16./17. Juni) ran.

Hier eine Übersicht der übrigen Termine der Gladbacher:

26. Spieltag: Frankfurt – Borussia Samstag, 16.05., 18.30 Uhr

27. Spieltag: Borussia – Leverkusen Wochenende 22.-24.05.*

28. Spieltag: Bremen – Borussia Englische Woche 26./27.05.*

29. Spieltag: Borussia – Union Wochenende 29.05.-01.06.*

30. Spieltag: Freiburg – Borussia Wochenende/Montag 05.-08.06.*

31. Spieltag: Bayern – Borussia Wochenende 12.-14.06.*

32. Spieltag: Borussia – Wolfsburg Englische Woche 16./17.06.*

33. Spieltag: Paderborn – Borussia Samstag, 20.06., 15.30 Uhr*

34. Spieltag: Borussia – Hertha BSC Samstag, 27.06., 15.30 Uhr*