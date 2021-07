„Kein Interesse an Ergebnissen“ : So geht Hütter den nächsten Borussia-Test an

So geht Hütter den nächsten Borussia-Test an

Mönchengladbach Das Spiel gegen den französischen Erstligisten FC Metz schließt das Trainingslager von Borussia Mönchengladbach am Samstag ab. Trainer Adi Hütter erklärt, warum die Ergebnisse für ihn aktuell nur eine untergeordnete Rolle spielen und was er bei der Aufstellung berücksichtigen wird.

Zwei Testspiele haben die Borussen bislang absolviert. Auf das 2:2 gegen Viktoria Köln folgte auf dem Weg ins Trainingslager am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage gegen den SC Paderborn. Am Samstag (15.30 Uhr) testen die Gladbacher wieder, dann ist der FC Metz auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park zu Gast.

Das Trainingslager in Harsewinkel hatte personell einige Nachrichten zu bieten, die sich auf den Kader, der Hütter gegen den französischen Erstligisten zur Verfügung steht, ausgewirkt haben: In Laszlo Bénes und Stefan Lainer sind zwei EM-Fahrer zurückgekehrt. Ihnen dürfte Hütter die ersten Spielminuten der Vorbereitung gewähren, gleiches könnte auf Youngster Rocco Reitz zutreffen, der aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung verspätet ins Training eingestiegen war.

Was die Aufstellung betrifft, will der Fußballlehrer einen guten Mix finden. „Wir werden die Halbzeiten wahrscheinlich mit zwei unterschiedlichen Mannschaften bestreiten, die jeweils aus jungen und erfahrenen Spielern bestehen“, sagte Hütter. Eine A- und B-Elf soll es also nicht geben. Spannend wird sein, wie sich Andreas Poulsen und Joe Scally, den Hütter im Training auch mal auf der linken Seite spielen ließ, präsentieren. Für sie ist Bensebainis Abwesenheit eine Chance, sich für einen Platz in der Startelf im ersten Pflichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (9. August, 20.45 Uhr) zu empfehlen.