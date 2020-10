DAZN und Sky übertragen : Wo Sie Borussias Champions-League-Spiele live sehen können

München Am 21. Oktober beginnt für Borussia die neue Saison in der Champions League. Jetzt steht fest, auf welchem Abo-Sender welche Spiele zu sehen sind. Wir geben Ihnen eine Übersicht.

In dieser Saison teilen sich der Streamingdienstleister DAZN und Sky noch die Rechte an der Übertragung der Spiele in der Champions League, ehe DAZN ab der nächsten Saison komplett übernimmt. DAZN überträgt in dieser Spielzeit 110 von 138 Partien live, Sky hat jedoch an allen Mittwochs- und drei Dienstagsspieltagen das Erstwahlrecht. Am Dienstag haben die beiden Sender bekannt gegeben, wer welche Spiele überträgt. Und die Aufstellung zeigt, dass Sky offenbar die Partien der übrigen deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig bevorzugt, die jeweils mindestens zweimal gezeigt werden.