Höhepunkte zum Nachlesen Borussia schlägt die U21 von Ipswich Town mit 3:1

Heimstetten · Zum Abschluss des Trainingslagers hat Borussia Mönchengladbach am Freitag die U21 von Ipswich Town mit 3:1 besiegt. Tim Kleindienst traf per Doppelpack, Julian Weigl per Elfmeter. Hier gibt es den Liveticker in der Nachlese.

02.08.2024 , 16:39 Uhr