2:0 gegen Wolfsburg Ngoumou und Thuram beenden Borussias Sieglosigkeit

Dem Auftrag kamen die Borussen nach, auch wenn es ein holpriger Weg dahin war. Erstmals seit dem 18. Februar, als es das 3:2 gegen die Bayern gab, siegten die Borussen, dieses Mal 2:0, weil Nathan Ngoumou sein Debüt-Tor für Gladbach schoss und Thuram per Kopf traf. So brachte das Spiel neben der Erkenntnis, dass es offenbar Ungemach gibt in der Fanszene, ein versöhnliches Ergebnis und drei Punkte.