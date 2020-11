Sieg nach der Corona-Pause : Borussias U23 macht Trainer Vogel „unglaublich stolz“

Mönchengladbach Famana Quizera bereitet das 1:0 durch Thomas Kraus vor, Kaan Kurt das 2:0 durch Justin Steinkötter - Borussias U23 zeigt sich beim 2:1-Erfolg in Ahlen im ersten Spiel nach der Corona-Pause als starke Einheit. Schon am Mittwoch geht es weiter.

Allerdings war die Mannschaft, die Vogel auf den Platz stellen konnte, nominell gar nicht so übel. Erst der Blick auf die Bank, auf der eigentlich fast nur noch A-Junioren Platz nahmen, offenbarte wirklich die Schwierigkeit der Lage. Zur Startformation in Ahlen gehörte auch Supertalent Famana Quizera, und der war es dann auch gleich in der fünften Minute, der nach einer kurzen Ecke ins Eins-gegen-Eins ging und den Ball auf Justin Steinkötter spielte. „Der stand dann am kurzen Pfosten, das hatten wir genau so geplant“, verriet Vogel.