Borussia Mönchengladbach: Sieben Spieler könnten zur WM fahren

Mönchengladbach Der einzige Gladbacher, der sein WM-Ticket sicher hat, ist ein Schiedsrichter-Assistent. Am 4. Juni steht fest, ob es auf Spielerseite eine neue Bestmarke geben wird. Bislang waren 21 Borussen bei einer Weltmeisterschaft dabei.

Josip Drmic hat ein Heimspiel in Feusisberg, wo die Schweizer am Dienstag mit einem Mini-Trainingslager die WM-Vorbereitung aufnehmen. In der Nachbargemeinde Freienbach, direkt am Zürichsee gelegen, ist Drmic aufgewachsen und dort hat er mit dem Fußballspielen begonnen. Nun ist er einer von 15 Nationalspielern, die sich drei Tage lang in vier öffentlichen Einheiten den Fans präsentieren.