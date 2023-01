Japaner kommt Mitte Januar Das ist Borussias Plan mit Sturm-Talent Shio Fukuda

Für Shio Fukuda läuft es in diesen Tagen sehr erfolgreich. Der 18-Jährige nimmt mit der „Kamimura Gakuen High School“ am „All Japan Tournament“ teil, der japanischen Schulmeisterschaft. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit gelang dem Angreifer beim 2:1-Sieg im Viertelfinale der entscheidende Treffer. Bereits beim 3:2-Erfolg in der zweiten Runde am vergangenen Wochenende hatte Fukuda nach einem 30-Meter-Lauf getroffen, nun steht sein Team im Halbfinale, das am Samstag im Olympiastadion in Tokio ausgetragen wird.