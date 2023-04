3:3 gegen Eindhoven Shio Fukuda trifft doppelt für Borussia-Auswahl im Euregio-Cup

Shio Fukuda hat zudem angedeutet, dass er nicht nur gegen gleichaltrige in der Lage ist, zu treffen. Für den 19-Jährigen steht im Sommer der Sprung in die U23 an, der Japaner ist mittlerweile seit dreieinhalb Monaten bei Borussia und wohnt im vereinseigenen Internat. Für die U19 hat er bislang in vier Bundesligaspielen dreimal getroffen, hinzu kommen zwei Tore in drei Partien der Sonderspielrunde, die am 7. Mai mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg fortgesetzt wird.