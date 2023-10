Ohne Elvedi, Kramer, Jantschke Vier U23-Talente stocken Borussias Trainingskader auf

Sein Bruder Tony Reitz, Ryan Don Naderi, Jacob Italiano und Shio Fukuda mischten am Montag mit, machten sich teils aber aufgrund ihrer Einsatzzeit in der U23 am Samstag beim 4:2-Sieg gegen Velbert früher auf den Weg in die Kabine. Am Nachmittag stand noch eine Krafteinheit an. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag (je 10.30 Uhr) finden weitere öffentliche Trainingseinheiten statt, am Samstag und Sonntag haben die Borussen frei.