Borussia-Barometer So bewerten die Fans die Arbeit von Gladbach-Trainer Seoane

Diese Frage stellen wir regelmäßig in unserem Barometer, weshalb eine klare Entwicklung erkennbar ist: Vor dem Saisonstart sahen 82 Prozent der Teilnehmer Borussia auf jeden Fall im einstelligen Bereich, nun sind es nur noch 43 Prozent. 57 Prozent hingegen sehen Borussia in der unteren Tabellenhälfte – das sind exakt so viele wie in unserer September-Umfrage. Etwas verschoben haben sich die Prozentpunkte allerdings in den einzelnen Antworten. Damals sahen 16 Prozent die Mannschaft im unteren Drittel, nun ist der Wert auf 12 Prozent gesunken.