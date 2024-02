Nur ein Sieg aus acht Spielen Wie Seoane trotz der Drucksituation einen kühlen Kopf bewahrt

Es hatte alles so hoffnungsvoll begonnen: Mit einem 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart, immerhin Dritter der Bundesliga-Hinserie, startete Borussia Mönchengladbach jüngst in das neue Kalenderjahr. Doch dem Auftaktsieg folgten in vier Spielen nur noch zwei Punkte – trotz der schweren Auswärtsaufgaben in Leverkusen und München war das eine Enttäuschung, weil die Heimspiele gegen Augsburg und Darmstadt nur einen Punkt brachten. Womit Borussia mittlerweile den Blick in der Tabelle eher nach unten richten muss: Nur dank des späten Ausgleichs der Hoffenheimer gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht schon auf vier Punkte geschmolzen.