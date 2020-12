Nach 18 Jahren : Borussia will endlich die fiese Freiburg-Serie beenden

Foto: AP/Martin Meissner 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Freiburg aussehen

Mönchengladbach Der Euro war 2002 gerade erst als Währung eingeführt, da gewann Borussia Mönchengladbach zum bislang letzten Mal ein Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg. Die Serie soll am Samstag endlich gebrochen werden.

Bei sieben Bundesliga-Teams hat Borussia noch nie gewonnen, und bis auf RB Leipzig und Union Berlin ist der Zug an allen anderen Standorten aus diversen Gründen abgefahren. Blau-Weiß Berlin, Tasmania Berlin und den VfB Leipzig gibt es in dieser Form nicht mehr, die SG Wattenscheid und die Stuttgarter Kickers spielen aktuell in der fünftklassigen Oberliga.

Was den kerngesunden und erstklassigen SC Freiburg angeht, ist Borussia seit dem 23. März 2002 ein ganzes Stück weiter. Arie van Lent schoss die Fohlen damals im sechsten Anlauf zum ersten Sieg. Was seitdem passierte? Zwei Unentschieden, zehn Niederlagen, davon vier nacheinander seit dem 31. August 2014. Admir Mehmedi trat den Ball damals vom Elfmeterpunkt in den Schwarzwald und Yann Sommer durfte sich im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel über die erste weiße Weste freuen – 0:0 lautete das Ergebnis. Danach lernte auch der Schweizer schnell, dass für Gladbach im Breisgau traditionell wenig geht.

„Wir wollen da endlich mal gewinnen. Das versuchen wir schon seit Langem. Am Samstag gibt es wieder eine Möglichkeit, diese Serie zu beenden“, sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl über die Negativserie. Für Marco Rose wird es das zweite Spiel als Gladbach-Trainer in Freiburg. „Ich habe grundsätzlich kein schlechtes Gefühl für das Spiel. Es geht um wichtige Bundesligapunkte. Wir haben eine gute Form und wollen dieses Spiel gewinnen“, sagt Rose.

Foto: dpa/Federico Gambarini 8 Bilder Borussias Punktverluste nach Führung

Sein bislang einziges Gastspiel mit Borussia in Freiburg brachte Anfang Juni eine 0:1-Niederlage. Roses Mannschaft brillierte eine Halbzeit lang, fing sich in der zweiten ein unnötiges Standard-Gegentor und verlor Alassane Plea durch eine Gelb-Rote Karte, in deren Folge Manager Max Eberl auf der Bank die erste Rote Karte für einen Funktionär in der Bundesliga-Geschichte sah. So weit, so historisch – nur wäre ein Gladbacher Bundesliga-Sieg in Freiburg mittlerweile ebenfalls fast geschichtsträchtig.