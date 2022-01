Nach sechs Monaten : Borussias Team-Managerin Schaller hat den Verein verlassen

Exklusiv Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und Team-Managerin Sedrina Schaller gehen getrennte Wege. Die 33-Jährige hat den Verein verlassen. Vor wenigen Monaten war ihre Beziehung zu Manager Max Eberl öffentlich geworden.

Nach nur einem halben Jahr ist Team-Managerin Sedrina Schaller nicht mehr länger bei Borussia Mönchengladbach tätig. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte der Klub am Dienstag auf Nachfrage. Erst seit dem vergangenen Sommer gehörte Schaller zum Verein, ihre offizielle Job-Bezeichnung lautete „Assistenz Team-Manager“. Damit sollte sie vor allem Ex-Profi Christofer Heimeroth entlasten, der bis dahin allein für die Organisation rund um die Profi-Mannschaft zuständig gewesen war. Durch Schallers Verpflichtung stieg Heimeroth zudem zum „Leiter der Lizenzabteilung“ auf und war fortan nicht mehr so sehr in den Management-Alltag eingebunden.

Schaller hingegen kümmerte sich vor allem um die Koordination und Planung von Auswärtsfahrten und war für die Spieler die Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die täglichen Abläufe. Auch mit den Greenkeepern hielt sie Rücksprache, auf welchen Plätzen die Borussen trainieren sollten. Kam es dabei zu kurzfristigen Änderungen, war Schaller diejenige, die alle darüber informierte. Bei der Verkündung ihrer Verpflichtung hatte Manager Max Eberl im vergangenen Mai gesagt: „Sie hat hier einen neuen Job und wird ihn bestmöglich machen und Heimi unterstützen in den ganzen Sachen des Team-Managements.“ Auch im Trainingslager in Harsewinkel (Ostwestfalen) war sie im vergangenen Sommer dabei und lernte dort die Mannschaft und den Staff kennen.

Während der Partien saß Schaller, die für den Job in Mönchengladbach ihre Arbeit als TV-Moderatorin in ihrer Heimat aufgegeben hatte, auch auf der Ersatzbank der Borussen. Beim Rückrunden-Auftakt in München am vergangenen Freitag fehlte Schaller dann plötzlich. Nach Angaben des Klubs hat sie den Verein auf eigenen Wunsch bereits zum 31. Dezember verlassen.