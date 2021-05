Zugang bei Borussia : Schweizerin Schaller vergrößert Team um Heimeroth

Mönchengladbach Sedrina Schaller erweitert das Team hinter dem Team bei Borussia Mönchengladbach. Die Schweizerin arbeitet seit Anfang Mai als Assistentin von Teammanager Christofer Heimeroth.

Transfers aus der Schweiz hat es bei Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren zahlreiche gegeben. Nun ist es aber erstmals seit längerer Zeit nicht der Profikader, der verstärkt wird, sondern das Team hinter dem Team. Sedrina Schaller ist am Montag dazugestoßen, die 32-Jährige arbeitet künftig als Assistentin von Teammanager Christofer Heimeroth .

Schaller ist beim Fernsehsender „Tele 1“ knapp sechs Jahre lang ein bekanntes Gesicht gewesen, berichtete dort unter anderem über den FC Luzern, wo in Marvin Schulz ein Borussia-Eigengewächs unter Vertrag steht. Im Februar verabschiedete sie sich und tauschte den Beruf der Journalistin nun gegen einen Job in der Bundesliga. „Fußball war schon immer meine große Leidenschaft. Ganz früher habe ich bei den Junioren mitgekickt, danach stand ich als Fan in der Kurve“, erzählt Schaller im Interview mit „nau.ch“.