Borussia fehlen mindestens sechs Profis : Farke verspürt trotz der Personalprobleme auch Zuversicht

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

Mönchengladbach Zu den bereits bekannten Ausfällen gegen Eintracht Frankfurt gesellt sich bei Borussia Mönchengladbach ein weiterer. Trainer Daniel Farke sprach auf der Pressekonferenz auch über die Perspektive, vor der WM noch ein paar Rückkehrer begrüßen zu können.

Borussias Personalsituation ist so kompliziert, dass es hilft, den aktuellen Stand in drei Blöcke aufzuteilen: die potenziellen Rückkehrer, die jüngsten Ausfälle und die Langzeitverletzten. In Florian Neuhaus und Ko Itakura waren zwei aus dem letzten Block in dieser Woche beim Laufen auf dem Trainingsplatz zu beobachten. „Es läuft alles nach Plan, aber keiner von ihnen wird vor der WM-Pause zurückkehren“, sagte Trainer Daniel Farke. Gleiches gilt für Hannes Wolf nach seiner Schulteroperation.

Ob am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) sechs oder sieben Profis ausfallen, hängt von Christoph Kramer ab. Der trainierte am Freitag erstmals wieder komplett mit der Mannschaft. Reagiert sein Körper gut auf die Belastung, wäre der Weg frei für eine Rückkehr in den Kader. „Bei ihm bin ich positiv, weil seine Pause nicht so lang war“, sagte Farke. Nach einem Bänderteilriss samt Einblutung in der Kapsel hätte Kramer dann nur zwei Pflichtspiele verpasst.

Wie viele Spiele es bei Yann Sommer und Jonas Hofmann genau werden, ist noch nicht abzusehen. Zunächst muss der Trainer gegen Frankfurt ohne sie planen. „Ich hoffe natürlich, dass wir ihn vor der WM noch im Borussia-Dress sehen. Da bin ich egoistisch und denke mehr an Borussia als an die Schweiz“, sagte Farke über Sommer. Wenn, dann dürfte Hofmann einen Tick früher wieder zur Verfügung stehen. Er hat beim DFB-Pokal-Aus in Darmstadt eine Schultereckgelenksprengung erlitten, ohne Beteiligung der Knochen, eine OP ist nicht nötig. „Die Chancen stehen ganz ordentlich. Wir müssen abwarten, wie sich das vom Schmerzempfinden her entwickelt“, sagte Farke.

Neuhaus, Itakura, Wolf, Sommer, Hofmann – fehlt noch einer, um auf mindestens sechs Ausfälle zu kommen. Stefan Lainer hat sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen. Damit wird Joe Scally auch im 13. Pflichtspiel der Saison hinten rechts beginnen.

Lesen Sie auch Zuletzt immer zwei Gegentore : Was Borussias Defensive schleunigst abstellen muss

Einem seiner Sechser stärkte Farke zudem explizit den Rücken, dem jüngsten Stammspieler nach Scally: Manu Koné. Die Leistungen des Franzosen erfassen in dieser Saison die gleichen Wellenbewegungen wie die gesamte Mannschaft. Was fehlt dem 21-Jährigen, um konstanter zu agieren? „Für mich ist Manu ein außergewöhnlicher Spieler und in einer unantastbaren Position für uns, weil er unser Spiel auf ein ganz anderes Level heben kann“, erklärte Farke. „Dass du in der Lage bist, immer acht oder neun von zehn Punkten zu erreichen, wird dir erst mit Erfahrung gelingen.“