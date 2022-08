Vor dem Saisonstart : U19-Trainer König spricht über seine ersten Wochen bei Borussia

Mönchengladbach Die U19 von Borussia Mönchengladbach legt am Samstag mit dem ersten Saisonspiel bei Rot-Weiss Essen los. Vor dem Start haben wir mit Sebastian König über die Vorbereitung, das erste Spiel und die Kapitänsfrage in seiner Mannschaft gesprochen.

Am Samstag (11 Uhr) steht für die Borussen das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In der A-Junioren-Bundesliga West geht es zu Rot-Weiss Essen . „Essen ist ein unangenehmer Gegner, sie waren im letzten Jahr Sechster. Trotzdem wollen wir auf uns schauen und unser Spiel machen, dann können wir punkten und das ist natürlich auch das Ziel“, sagt König.

Vergangenes Wochenende gab es mit dem Testspiel gegen Darmstadt 98 die Generalprobe vor dem Ligastart, Königs Team entschied die Partie mit 2:0 für sich. „Das war ein gelungener Test für uns. Das Spiel hat uns aber auch gezeigt, dass wir in der Saison noch besser spielen müssen, um zu punkten. Das Ergebnis war gut, das ist vor allem für das Gefühl wichtig“, so König. Anfang August war die U19 zu einem internationalen Turnier nach Oberndorf gereist, schlug dort unter anderem den VfB Stuttgart , den Hamburger SV und den SC Freiburg . Im Finale gab es einen 2:1-Sieg gegen den brasilianischen Klub Palmeiras.

Zu den älteren Spielern in der U19 gehören unter anderem Tony Reitz, Moustafa Moustafa und Dimitrie Deumi-Nappi. Innenverteidiger Deumi-Nappi wurde von König zum Kapitän ernannt. „Er hat seine Rolle in der Vorbereitung als Führungsspieler angenommen und hat im vergangenen Jahr schon viele Spiele gemacht. Er ist ein schlauer Junge auf und neben dem Platz“, sagt König. In Yvandro Borges Sanches und Simon Walde gibt es zwei Spieler, die aktuell am Training der Profis teilnehmen, gleichzeitig aber noch in der U19 spielen könnten. Wo sie am Wochenende zum Einsatz kommen, wird sich meist kurzfristig klären.