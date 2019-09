Borussias Weltmeister verrät : Wen Gladbach wirklich scoutete, bevor Kramer geholt wurde

Mönchengladbach Christoph Kramer ist ein Mann klarer Worte. Nun verriet er, dass sein aktueller Arbeitgeber, Borussia Mönchengladbach, häufig Leon Goretzka scoutete. Kramer spielte damals auch bei Bochum. Und profitierte davon, dass Goretzka wohl „zu teuer war“.

Borussia Mönchengladbach ist dafür bekannt, das vorhandene Geld gern in junge, entwicklungsfähige Spieler zu investieren. Auch in dieser Transferperiode verpflichtete Sportdirektor Max Eberl in Breel Embolo (Schalke, 10 Millionen Euro), Marcus Thuram (Guingamp, 9 Millionen Euro) und Ramy Bensebaini (Rennes, 9 Millionen Euro) Spieler, die wirtschaftlich bei eventuellen Wiederverkäufen einen Gewinn einbringen könnten. Um diese Spieler aber überhaupt zu finden, ist ein intensives Scouting von Nöten.

In der Vergangenheit wilderte Borussia am häufigsten in Dänemark (18 Spieler) und in Belgien (11-mal) - in den vergangenen Jahren kamen die Zugänge vermehrt aus der Schweiz und Frankreich. „Die Ausbildung dort ist ausgezeichnet. In Frankreich war es früher so, dass viele junge Spieler den Weg nach England gesucht haben, jetzt ist auch die Bundesliga für sie interessant“, erklärt Eberl gegenüber „Bild“.