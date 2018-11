Borussia Mönchengladbach: Schweizer Nico Elvedi fraglich für das Spiel bei Werder Bremen

Mönchengladbach Borussia hat vor dem kommenden Spiel gegen Bremen leichte Personalsorgen. Nico Elvedi hat sich gegen Fortuna mehrere Bänder im rechten Fuß gerissen, auch zwei andere Borussen sind angeschlagen.

Elvedi hat sich nach einiger Aussage mehrere Bänder im rechten Fuß gerissen. Dennoch hatte er gegen Leverkusen und Düsseldorf gespielt. Ob er nun gegen Bremen pausiert, wird sich zeigen. „Ich muss jetzt in den nächsten Tagen schauen, wie es geht mit den Schmerzen, dann werden wir sehen, ob es für das Wochenende reicht“, sagte Elvedi am Montag. „Wenn der Fuß gut getaped ist, sollte es gehen“, sagte der Schweizer.

Denis Zakaria war gegen Düsseldorf nicht im Kader, das er Innenband-Probleme hatte. Am Montag absolvierte er ein individuelles Training. „Wären wir schmal besetzt gewesen, hätte Denis auf der Bank gesessen. In Bremen sollte er wieder dabei sein können“, sagte Hecking. „Es sieht schon wieder gut aus, ich werde für das Spiel in Bremen wieder bereit sein’“, bestätigte Zakaria am Montag.

Julio Villalba trainierte am Montag ebenfalls für sich. „Es sieht aber gut aus“, sagte der Stürmer aus Paraguay, der sich im Spiel der Top-Talente gegen Genk am 23. Oktober eine schwere Schulterprellung zugezogen hatte. „Ich denke, dass ich nächste Woche wieder ins Teamtraining einsteigen kann“, sagte Villalba.

Die Borussen haben am Dienstag frei. Die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen startet am Mittwoch (10 und 15.30 Uhr) mit zwei Einheiten. Das Training am Donnerstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Abschlusseinheit am Freitag ist für 13.30 Uhr angesetzt. „In Bremen wartet ein echtes Top-Spiel auf uns, in dem wir natürlich gerne etwas mitnehmen möchten. Es treffen zwei offensiv ausgerichtete Teams aufeinander, das verspricht guten Fußball“, sagte Hecking.