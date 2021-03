Sie sind seit Jahren ein wichtiger Bestandteil in der U23 von Borussia Mönchengladbach: die Ü23-Spieler, also die erfahrenen Spieler. Sie bilden das Gerüst und führen die Mannschaft an. Maximal drei von ihnen dürfen pro Spiel auf dem Platz stehen.

In der Vergangenheit wurden Spieler wie Thomas Kraus (im Bild) extra als ältere Spieler verpflichtet. Andere, wie Janis Blaswich und Michel Lieder, sind den Weg aus der eigenen Jugend bis zum Führungsspieler in der U23 gegangen.

Wir blicken zurück und schauen, welche Spieler Borussias Zweitvertretung in den vergangenen Jahren geprägt haben.